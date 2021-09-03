Депутаты анонсировали бесплатный проезд по трассе Москва — Екатеринбург

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников опроверг информацию о платном проезде по высокоскоростной автотрассе Москва — Казань — Екатеринбург, пишет ЕАН.

«Совершенно неожиданно меня спрашивают о том, будет ли эта трасса платной. Кто-то запустил такой слух. Нет, эта трасса будет бесплатной для граждан. Для бюджета это большие затраты. У нас строится очень много платных дорог. Но есть принцип, что платная дорога может строиться только там, где есть бесплатная параллельная. Поэтому, конечно, эта трасса будет бесплатной», — сказал глава комитета Госдумы на тематическом заседании совета «Депутатская вертикаль».

Он добавил, что само по себе наличие трассы даст большой доход всей стране, а также конкретно Свердловской, Челябинской и Тюменской областям.﻿﻿﻿﻿

Президент России Владимир Путин поручил завершить работы над трассой Москва — Казань — Екатеринбург в рекордные сроки — к 2024 году. «Автодор» оценил стоимость строительства в 260 млрд рублей. В новую трассу могут быть включены участки федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург, а также автодорога Пермь — Уфа, которую планируется передать в федеральную собственность.

Рабочую группу по вопросу проектирования и строительства скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург на территории региона возглавил заместитель губернатора Сергей Швиндт, также в группу вошёл министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, эксперты Министерства строительства и развития инфраструктуры, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и других, представители руководства ГК «Автодор», специалисты дорожных ведомств и муниципалитетов. К концу года «Автодор» планирует приступить к подготовке площадок под строительство нового участка дороги.