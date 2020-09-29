Депутаты Алтая начали процедуру импичмента главы республики

Депутаты Госсобрания Республики Алтай вынесли на обсуждение парламента вотум недоверия главе правительства Олегу Хорохордину, со ссылкой на обращение депутатов, озвученное на сессии 29 сентября, сообщает «Тайга.Инфо».

«Хорохордин не смог организовать функционирование и взаимодействие правительства республики, его министерств и парламента. Вопросы внутренней политики в республике пущены на самотёк, отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти республики с органами местного самоуправления, периодически в органах местного самоуправления возникают конфликтные ситуации, которые не может урегулировать глава республики», — сказано в документе.

Депутаты предложили собрать по этому поводу внеочередную сессию. С инициативой выступили 14 депутатов, всего в местном парламенте 41 кресло, 24 из них заняты представителями «Единой России». Подписавшийся под обращением депутат Сергей Кухтуеков рассказал The Insider, что одной из причин недоверия к главе региона стало невыполнение предвыборных обещаний: в частности, он обещал снизить тариф на электроэнергию — один из самых высоких в Сибирском округе, — однако этого не произошло.

«Население стало понимать, что Олег Леонидович [Хорохордин] действует в интересах узкого круга лиц и уже потом уделяет время интересам простых граждан, которые его избрали на этот пост… Согласно социологическим вопросам, люди считают, что их надежды не оправдались, и, по данным исследований, наша республика находится на предпоследнем месте по уровню социально-экономического развития. Ничего не произошло из того, что ожидалось», — сказал Кухтуеков.

Сам Хорохордин возможный импичмент не прокомментировал. Его избрали губернатором Алтая 20 марта 2019 года. Для того чтобы его уволить, за отставку должны проголосовать две трети депутатов местного парламента, потом их решение должен одобрить президент Владимир Путин. Если он решит, что Хорохордин должен остаться губернатором, парламент может провести процедуру импичмента ещё раз — после второго раза президент обязан согласиться с его решением.