Депутата Госдумы от Нижнего Тагила Алексея Балыбердина исключили из руководящего органа «Единой России»

Депутата Госдумы от Нижнетагильского округа Алексея Балыбердина и ещё восьмерых уральцев вывели из состава политсовета свердловского отделения «Единой России». Это было сделано сегодня, 8 ноября, в ходе 36-й очередной конференции регионального отделения партии в Екатеринбурге. Связано исключение с ежегодной десятипроцентной ротацией. Места девяти выбывших из руководящего органа единороссов заняли десять других, в том числе депутат Заксобрания, экс-глава Горнозаводского округа Михаил Ершов.

«А что тут комментировать? Ротация была проведена в рамках регламента, как положено, почему бы и нет? Когда всё идёт по правилам, я не огорчаюсь», — прокомментировал Алексей Балыбердин своё исключение АН «Между строк».

Обновился и президиум политсовета, рассказали агентству в пресс-службе свердловского отделения ЕР. Из него исключили бывшего депутата регионального парламента Анатолия Сухова, который скончался в августе, и областного депутата бизнесмена Анатолия Никифорова. Вместо них в президиум вошли глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и руководитель приёмной Дмитрия Медведева в Свердловской области Михаил Клименко. Ранее десятипроцентная ротация была проведена в нижнетагильском политсовете «Единой России».

В ходе конференции единороссы обсудили итоги работы партии в 2019 году, а также планы на 2020 год. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий рассказал о реализации в регионе национальных проектов. На территории области определены 230 объектов по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, культура. Из числа депутатов-единороссов за объектами закреплены «кураторы». Сторонниками «Единой России», по словам Шептия, в 2019 году стали 1077 уральцев, в члены партии вступили 700 человек.