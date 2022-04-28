Депутата городской думы Нижнего Тагила от ЛДПР лишили мандата 

Сегодня, 28 апреля, на очередном заседании гордумы Нижнего Тагила депутаты лишили мандата своего коллегу Кирилла Романова (избирался от ЛДПР). Решение было принято единогласно. Причиной послужило то, что депутат не предоставил сведения о своих доходах за прошедший год. На заседании народного избранника не было.

Лишить Кирилла Романова депутатского мандата потребовала Ленинская прокуратура. Поддержать это требование предложил председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов. Юристы городской думы отмечают, что вопрос о лишении полномочий имеет только однозначное решение, так как Кирилл Романов не предоставил даже частичных сведений. В таком случае нарушается федеральный закон о противодействии коррупции.

Кирилл Романов пояснил АН «Между строк», что воздержится от комментариев и обжаловать данное решение не будет.