Депутата гордумы Артёмовского и его сына арестовали по подозрению в убийстве

В Свердловской области арестовали депутата городской думы Артёмовского городского округа Геннадия Виноградова и его сына, их подозревают в причастности к убийству в 2003 году, со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут ТАСС, РИА Новости и «Коммерсантъ».

Речь идёт об уголовном деле, возбуждённом в сентябре 2003 года по факту убийства в городе Артёмовском местного жителя. Спустя 18 лет следствие установило, что к убийству причастны Виноградов и его сын.

По данным источников, Виноградову и его сыну предъявили обвинение в убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пожизненного лишения свободы. Их обоих отправили в СИЗО на два месяца.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий подтвердил, что Виноградова арестовали, его членство в партии приостановлено до решения суда. В пресс-службе Следственного комитета пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Геннадий Виноградов — депутат городской думы Артёмовского городского округа от партии «Единая Россия». Источники ТАСС и РИА Новости отмечают, что сына депутата зовут Роман, ему 40 лет.