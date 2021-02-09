Депутата-блогера Николая Бондаренко обвинили в коррупции из-за пожертвований на YouTube

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко могут привлечь к ответственности по коррупционной статье из-за пожертвований его каналу на YouTube «Дневник депутата». Об этом заявили депутаты «Единой России» по итогам заседания думской комиссии по доходам.

По мнению председателя думской комиссии по доходам Алексея Антонова, блогер не имел права получать доход от канала из-за своей депутатской должности. Он уточнил, что речь идёт и о добровольных пожертвованиях.

«Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности, гонораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идёт в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко. По сути, никто не вправе запретить ему или любому другому депутату производить видеосъёмку и выкладывать запись со своими комментариями в интернет. Но когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент — это уже нарушение законодательства», — цитирует Антонова «Коммерсантъ».

Антонов добавил, что информацию о решении, принятом на заседании думской комиссии по доходам, направят в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Сам же Бондаренко предположил, что таким способом его хотят нейтрализовать политические оппоненты. В случае уголовного преследования он не сможет участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

«На этой стадии у нас нет возможности себя защитить. Это только начальная стадия разбирательства. Я так понимаю, что дальше прокуратура должна разбираться, и в случае, если усмотрит нарушение, дело будет передано в суд. После этого меня могут лишить мандата и запретят мне баллотироваться в Госдуму. Это основная цель. Для этого принимался закон», — сказал он изданию «СарБК».

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Романа Бондаренко задержали утром 8 февраля за акцию в поддержку Навального. Бондаренко утверждает, что пришёл на митинг 31 января в качестве депутата по «многочисленным просьбам» горожан. В тот же день суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей, признав виновным в участии в несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Позже Бондаренко опубликовал на своем YouTube-канале «Дневник депутата» видео «Я на свободе! Что это было? Полная версия событий».

Николай Бондаренко стал депутатом Саратовской областной думы в 2017 году. У него 1,25 миллиона подписчиков в YouTube.