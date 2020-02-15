Депутата Антона Шипулина могут лишить звания олимпийского чемпиона из-за допингового скандала

Депутата Госдумы от Свердловской области, бывшего биатлониста Антона Шипулина могут лишить звания олимпийского чемпиона из-за дисквалификации Евгения Устюгова за допинг.

На Олимпийских играх 2014 года команда, в составе которой выступали Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Алексей Волков, получила золотые медали. Однако, как пишет ТАСС, из-за санкций в отношении Устюгова остальные члены команды могут также лишиться наград.

Ранее Международный союз биатлонистов признал Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил золотой медали. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачёте Олимпийских игр 2014 года в Сочи, опустившись на третью строчку. Теперь первое место у сборной Норвегии, а второе — у Канады.