Депутат Заксобрания Свердловской области назвал экскурсии без лицензии «незаконным предпринимательством»

Депутат Заксобрания Свердловский области Виктор Бабенко заявил, что ведение страниц в соцсетях о конкретной достопримечательности и экскурсии к этим достопримечательностям будут считаться «незаконным предпринимательством», если автор этих экскурсий не зарегистрируется в федеральном реестре гидов, пишет Znak.com.

Отвечая на вопрос депутата Егора Шаламовских о том, обязаны ли будут гиды с такой узкой тематикой проходить аттестацию в квалификационной комиссии, Бабенко ответил утвердительно. Шаламовских также выразил сомнение, что у квалификационной комиссии, которую создаст правительство Свердловской области, будет достаточно полномочий, чтобы оценить компетентность гидов, специализирующихся на узкой тематике.

«Не надо сомневаться, что правительство сформирует нормальную квалификационную комиссию в сфере туризма. Будет единый федеральный реестр гидов. Если [гид] не входит в реестр — не имеет права заниматься этой деятельностью, не пройдя квалификационную аттестацию. Как в любой деятельности, это будет незаконное предпринимательство», — заявил Бабенко.

В итоге депутаты Заксобрания Свердловской области приняли изменения в законы, которые вводят обязательную аттестацию для гидов.

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области становятся популярны небольшие экскурсии по отдельным районам и достопримечательностям (например, по Городку чекистов или Белой башне), а также тематические экскурсии (например, по стрит-арту). Обычно их проводят энтузиасты, общественники и городские активисты, для которых экскурсионная деятельность не является основной работой.