Депутат свердловского Заксобрания Елена Чечунова попала в аварию

Депутат Заксобрания Свердловской области, лидер фракции «Единая Россия» Елена Чечунова попала в аварию по дороге в Тюмень на межрегиональный координационный совет (МКС) партии, со ссылкой на источник в правительстве пишет Ura.ru. Она находится в больнице Екатеринбурга.

ДТП произошло в районе Камышлова вечером 14 марта, в аварии серьёзно пострадала служебная Toyota Camry. По информации источника в правоохранительных органах, вместе с политиком в машине было ещё два человека, они также в больнице. Сама Чечунова была пристёгнута и получила ушибы.

Осведомлённый источник из окружения Чечуновой добавляет, что под Камышловом произошло лобовое столкновение машины из парка правительства Свердловской области с грузовым автомобилем. По его версии, пострадавших двое — Чечунова и её водитель. У Чечуновой диагностирована черепно-мозговая травма, врачи уверяют, что её жизни, как и жизни водителя, ничего не угрожает. Коллега Чечуновой по региональному парламенту добавляет, что сначала после аварии Чечунова и её водитель были доставлены в больницу в Асбесте, где им была оказана первая помощь и поставлен диагноз, а утром они были транспортированы в Екатеринбург.