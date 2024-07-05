Депутат Нижнетагильской гордумы стал лучшим в Свердловской области

Депутат Нижнетагильской городской думы, директор по энергетике ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин победил в номинации «Лучший депутат» конкурса представительных органов муниципальных образований Свердловской области, сообщает пресс-служба местного парламента. Денис Корякин возглавляет думскую комиссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

Номинацию «Лучший муниципальный служащий» взяла начальник организационного отдела аппарата гордумы Нижнего Тагила Марина Дмитриева. Победителям вручили почётные дипломы.

«Основными критериями при определении победителей стали работа с избирателями, взаимодействие с общественными объединениями, опыт работы представительного органа, который можно было бы использовать для передачи другим муниципальным образованиям», — рассказали в гордуме.