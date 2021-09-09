Общество

Депутат Коркин избежал наказания за смерть застреленного им на охоте человека

09.09.2021 16:45

В Свердловском областном суде в связи с истечением срока давности прекратили дело в отношении депутата Александра Коркина, которого судили за причинение смерти по неосторожности — он застрелил человека на охоте, пишет E1.ru. Информацию об этом подтвердил адвокат матери погибшего Дмитрий Жикин.

«Они несколько раз приносили справки в суд, что он не может присутствовать по состоянию здоровья, всячески затягивали дело, в итоге дотянули до того, что истёк срок давности. Мы считаем, что это абсурдная ситуация. Человек погиб, доказано, кто стрелял в него, его признали виновным, и в итоге виновник избежал всякой ответственности», — сообщил адвокат.

В Областном суде уточнили, что мужчина был освобождён от наказания в виде ограничения свободы на один год. В части возмещения морального вреда потерпевшим — выплат по 500 тысяч рублей вдове и матери погибшего — приговор оставлен без изменения.

Апелляцию на первоначальный приговор должны были рассматривать 8 августа, но дата три раза переносилась из-за справок о болезни, которые приносили в суд адвокаты Коркина. До этого долго решалось, где именно будут рассматривать дело — в Серове или Екатеринбурге.

Трагический инцидент произошёл 5 сентября 2019 года на реке Сосьве. Компания из восьми мужчин отдыхала на двух лодках. На одной из них и произошёл роковой выстрел, в результате которого был ранен в голову 30-летний Сергей Титов. Через пять месяцев он скончался. Изначально рассматривали версию с несчастным случаем, но потом дело переквалифицировали по статье об убийстве по неосторожности. Срок исковой давности по данному виду преступлений составляет всего два года. Это не является реабилитирующим основанием.

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