Депутат из Североуральска объявил награду в 100 тысяч рублей за доказательства фальсификаций на выборах

Депутат городской думы Североуральска Виктор Ильин заявил, что готов заплатить 100 тысяч рублей жителям города за доказательства серьёзных фальсификаций на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября, пишет Znak.com.

На своём YouTube-канале «Город на Вагране» Ильин говорит, что решил устроить акцию, чтобы финансово поддержать жителей Североуральска, которых, по его данным, заставляют голосовать за определённых кандидатов за деньги.

«Я предлагаю альтернативное решение задачи вам и другим жителям Североуральска», — говорит депутат.

По словам Ильина, он заплатит 100 тысяч рублей тому, кто сможет предоставить видеодоказательства массовых вбросов или подмены бюллетеней, вброса или подмены урн во время выездного голосования, подмены сейф-пакетов в помещении для голосования и других масштабных способов фальсификации результатов выборов. На видео должен быть чётко виден момент нарушения, в сопроводительном письме надо указать избирательный участок и данные о том, когда произошла фальсификация.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Свердловской области пройдут выборы в Госдуму и региональное Заксобрание. Сам Виктор Ильин на этих выборах никуда не баллотируется.