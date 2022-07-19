Депутат из Нижнего Тагила стал президентом хоккейного клуба Суперлиги

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, уроженец Нижнего Тагила Виктор Бабенко стал президентом ХК «Уральский трубник», выступающего в высшем дивизионе чемпионата России по хоккею с мячом. Он сменил на этом посту заслуженного тренера России Валерия Эйхвальда, возглавлявшего команду с ноября 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Решение принять приглашение стать президентом ХК “Уральский трубник” далось мне нелегко, – отметил Бабенко. – Понятно, что это большая ответственность, новый вид деятельности в моём достаточно загруженном графике. Но помочь клубу совершенно необходимо. Не дело, когда отмечающая ныне 85-летний юбилей команда со славными традициями постоянно испытывает серьёзные финансовые проблемы, а время от времени возникают даже вопросы о её дальнейшем существовании. Постараюсь сделать всё, чтобы исправить ситуацию. Для меня очевидно, что команда нужна области, нужна городу Первоуральску. Очень важна преемственность поколений, когда хоккеисты “Трубника” являются примером для мальчишек из дворовых клубов, для воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Уверен, что “Трубник” ещё заставит говорить о себе!».

Отметим, что ХК «Уральский трубник» давно имеет проблемы с финансированием. В прошедшем сезоне команда заняла 11-е место из 14.