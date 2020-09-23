Депутат Госдумы Пётр Толстой предложил запретить проматывать титры к фильмам на ТВ

Группа депутатов Госдумы во главе с Петром Толстым разработала законопроект, запрещающий телеканалам демонстрировать заключительные титры после кинофильмов меньше одной минуты — таким образом депутаты хотят «восстановить уважение к труду кинематографистов», пишет «Российская газета».

Как следует из текста законопроекта, телеканалы больше не смогут ни обрезать заключительные титры, ни проматывать их в ускоренном режиме, даже если сам правообладатель картины не возражает против этого. Сейчас такая практика распространена на телевидении, однако, по мнению депутатов, это «формирует в обществе неуважение к творческому труду».

«Как для создателей фильма, так и для телезрителей очевидно, что доход от лишнего рекламного ролика, рейтинг канала и доля аудитории ценятся гораздо выше, нежели труд коллектива, вложившего силы, время и дарования в произведение киноискусства», — говорится в пояснительной записке.

По мнению депутатов, за минуту экранного времени титров зритель успеет увидеть имена продюсера, режиссера, автора сценария, композитора, оператора-постановщика, художника-постановщика и актёров, которые признаются соавторами произведения — это, считают депутаты, поможет восстановить уважение к труду кинематографистов и обеспечить телезрителям возможность получить информацию об основных создателях фильма. Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.