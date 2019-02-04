Депутат Госдумы предложил забирать машины у водителей после совершения ДТП

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил забирать машины у водителей, совершивших ДТП, пишет агентство «Москва».

По словам депутата, автомобили — это то же средство «совершения преступления, орудие убийства».

«Почему это орудие убийства не конфискуется сразу же? Можете себе представить, чтобы пистолет, автомат, нож после задержания преступника возвращались ему или владельцу? Никогда этого не происходит. Почему в этом случае это происходит? Это как раз и мотивируется тем, что можно отделаться лёгким испугом», — заявил Нилов.

Он считает, что конфискованные у виновников ДТП автомобили нужно отдавать на возмещение вреда жертвам аварий.

«Почему его [автомобиль] нельзя реализовать и направить на погашение издержек — моральных, материальных — жертвам преступлений?» — добавил он.

Отмечается, что в Госдуму уже направлен пакет соответствующих законопроектов.