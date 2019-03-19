Депутат Госдумы предложил вернуть сезонный перевод времени

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть сезонный перевод часов. Соответствующий документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности, пишет РБК.

Барышев предлагает ежегодно в последнее воскресенье марта в 2:00 переводить стрелки на час вперёд, а в последнее воскресенье октября в 3:00 — на час назад.​​ Парламентарий утверждает, что сезонные переводы позволят увеличить эффективно используемое светлое время суток в среднем почти на 200 часов за год. Также это поможет уменьшить расходы на оплату электроэнергии и снизить число ДТП, поскольку сместит основное движение на более безопасное светлое время.

«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга», — говорится в пояснительной записке.

В нашей стране сезонный перевод часов действовал с ​1981 года. В 2011 году занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев отменил перевод часов, Россия стала жить по летнему времени. В ночь на 27 марта 2011 года Россия перешла на постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад — на постоянное зимнее время. Тогда же число часовых поясов в России сократили с 11 до девяти.