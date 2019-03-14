Депутат Госдумы предложил диабетикам лечиться похудением

Член думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») заявил, что считает главным при лечении диабета не фармацевтические препараты, а похудение, пишет «Русская служба BBC».

В ходе обсуждения в нижней палате российского парламента законопроекта о поддержке больных диабетом Герасименко выразил мнение, что лечение сахарного диабета — не столько инсулин и другие препараты, сколько снижение веса.

«Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30–40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому, кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой», — добавил Герасименко.

Заявление депутата вызвало возмущение автора законопроекта о поддержке больных диабетом Федота Тумусова, который в Facebook раскритиковал заявление Герасименко.

«То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится. Сам подход, само отношение "Единой России" к людям, оно всё в этом ответе: "Есть надо меньше"», — написал он.

Тумусов подчеркнул, что диабетикам необходима комплексная поддержка.

Ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев вызвал острую реакцию в Сети заявлением, что пенсию в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкоголики», которые сами виноваты в сложившейся ситуации.