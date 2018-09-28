Депутат Госдумы пожаловалась на зарплату

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила радиостанции «Говорит Москва», что ей не хватает депутатской зарплаты.

«Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остаётся ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — сказала Ганзя.

По словам депутата, ей приходится тратить деньги на различные мероприятия из своей зарплаты.

«Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю», — рассказала она.

Ганзя отметила, что её зарплата составляет около 380 тысяч рублей. Она считает, что тем депутатам, у которых есть другие доходы, проще.

По итогам первой половины 2018 года среднемесячная зарплата депутата составила 388,5 тысячи рублей, после уплаты налога она составляет 338 тысяч рублей. Средняя зарплата в стране в 2017 году составляла 39 тысяч рублей, а средний размер начисленных пенсий — 13,3 тысячи рублей.