Депутат Госдумы от Свердловской области рассказал о тагильчанине, воюющем на СВО «за полтора кило пельменей в день»

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале рассказал историю бойца ВС РФ из Нижнего Тагила Дмитрия Б., который из-за бюрократических проволочек получает в зоне СВО 17 800 рублей в месяц. По информации парламентария, тагильчанин заключил контракт с Минобороны РФ в июне прошлого года.

«Родину защищает ответственно, но есть нюанс. С его слов: Зарплату он получает 17 800, хотя в объявлении было написано от 195 000. То есть чуть менее 600 рублей в сутки — стоимость полутора кг пельменей или обеда в фастфуде», — написал депутат.

Иванов предположил, что такой казус произошёл из-за того, что новоприбывших в боевые части солдат не вводят в штат, «потому что все штатные единицы заняты: раненых и пропавших не увольняют. В итоге вновь прибывшие воюют наравне со всеми, но денежное довольствие получают меньше».

Депутат пообещал решить вопрос Дмитрия.

«И в итоге мы продолжаем сталкиваться со случаями, когда рискующие жизнью участники СВО оказываются, так сказать, на "голодном пайке". Это неправильно. С Дмитрием Б. остаюсь на связи. Прослежу, чтобы все долги были выплачены. Все до копейки», — отметил Иванов.