Депутат Госдумы от Свердловской области попросил Мишустина выделить средства на обещанные Путиным школьные обеды

Депутат от Свердловской области Максим Иванов сообщил в Facebook, что попросил председателя правительства России Михаила Мишустина выделить региону субсидию на организацию горячего питания для учеников младших классов.

В письме на имя премьер-министра Иванов указывает, что Свердловская область не получила денег из федерального бюджета на эти цели, в то время как ряд других регионов получит софинансирование в размере 67% от затрат на горячие обеды школьников. Депутат считает, что это создаёт неравенство между регионами и нарушает принципы, заложенные поручением президента Владимира Путина, о всеобщем обеспечении горячим питанием младшеклассников.

«Усилиями Минпросвета РФ уже после принятия законопроекта искусственно, на ровном месте создаётся неравенство, но уже по другой границе — географической. Определены правила, по которым регионы будут получать федеральную субсидию на организацию горячего питания. Логика простая. Регионы победнее её получат. А наиболее богатые регионы — нет. Дескать, справляйтесь сами. Отрадно, конечно, что Свердловская область вошла в число богатейших. Но считаю это проявлением несправедливости, противоречащей духу законопроекта. Чем курганский первоклашка отличается от екатеринбургского или ирбитского?» — возмущается Иванов.

Напомним, ранее Министерство просвещения РФ не включило 13 из 85 субъектов России в программу субсидирования горячего питания для учеников 1-4-х классов. Помимо Свердловской области, денег не дадут Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Татарстану, а также Калужской, Ленинградской, Самарской, Сахалинской и Тюменской областям, Ненецкому, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. По оценкам депутата Антона Шипулина, из-за решения регион недополучит около 700 млн рублей субсидий.

Сейчас младшие школьники Екатеринбурга уже обеспечены горячим питанием в учебных организациях. Городской бюджет выделяет на одноразовое питание младшеклассников 70 рублей 35 копеек из расчёта на обучающегося.