Депутат Госдумы от Свердловской области похвалил Кадырова за международную политику

Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором поблагодарил его за влияние на международную политику. Видео опубликовано на странице депутата Госдумы от Чеченской Республики Шамсаила Саралиева в соцсети Instagram.

«Я только что вернулся из Саудовской Аравии, видели бы вы, какое количество ваших фотографий в саудовских журналах и газетах, с каким уважением они к вам относятся. Это признак того, что вы уже международный политик. Я считаю, что это правильный путь от простого парня, который теперь влияет на международную политику и на отношения России с арабскими странами. Спасибо вам огромное. Простой уральский парень, сельский учитель Петров», — говорит в видео депутат.

Согласно официальной биографии, депутат Александр Петров родился в семье учителей в селе Плишкари Пермского края (тогда — Пермской области), в 1979 году окончил Пермский государственный педагогический институт по специальности «преподаватель физики» и стал директором школы в селе Калиновка.

В 1997 году Петров стал заместителем председателя в молодёжном жилищном комплексе «Комсомольский» в Свердловске. Позже он занялся бизнесом в области фармацевтики, создал медицинский холдинг «Юнона» и построил завод по производству инсулина в Новоуральске.