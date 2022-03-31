Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров предложил наказывать СМИ за фейки о работе промышленных предприятий

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Константин Захаров предложил ввести ответственность для СМИ и пользователей соцсетей, которые распространяют недостоверную информацию о предприятиях и организациях оборонно-промышленного комплекса России.

Поводом для депутатской инициативы послужили недавние публикации российских СМИ о том, что сотрудников «Уралвагонзавода» отправляют в вынужденные отпуска с сохранением части зарплаты. Однако на встрече с губернатором региона Евгением Куйвашевым гендиректор УВЗ Александр Потапов заявил, что предприятие работает «под завязку» — в две и даже три смены — и ждёт большого заказа.

О своём намерении выступить с законотворческой инициативой Константин Захаров рассказал на личной странице во «ВКонтакте». В своём посте депутат сообщает, что его предложение о наказании за фейки о предприятиях будет озвучено на ближайшем заседании профильного комитета Госдумы по промышленности и торговле.

«Обратился к председателю Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутенёву с предложением скорейшего продвижения законодательной инициативы о введении ответственности за действия, направленные на дискредитацию деятельности и распространение заведомо ложной информации о деятельности организаций ОПК», — написал на своей странице депутат.

Как рассказал Константин Захаров журналисту АН «Между строк», с просьбой обратить внимание на эту проблему к нему неоднократно обращались лидеры отраслевых профсоюзов. Также народный избранник пояснил, что в подобной ситуации любые неправдоподобные сообщения могут повлиять и на репутацию, и на деятельность предприятий.

Напомним, Константин Захаров работал на посту директора по персоналу «Уралвагонзавода», а ранее занимал должность вице-мэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству. В Государственной думе тагильчанин работает с осени 2021 года.