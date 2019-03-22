Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал своё попадание в санкционный список Украины

Алексей Балыбердин рассказал журналисту АН «Между строк», что узнал о попадании в санкционный список Украины накануне. По словам тагильчанина, это обстоятельство никак не повлияет на его политическую деятельность и личную жизнь.

«Что я думаю по этому поводу? В первую очередь всем понятно, что это предвыборные игры действующего президента Украины Порошенко. То есть он понимает, что у него падают рейтинги, и в агонии своих выборов, чтоб хоть как-то поднять свои рейтинги, он разыгрывает карту негативного отношения к России, поэтому и расширили санкционный список. Безусловно, это чёрная точка в международном парламентаризме Украины, потому что вот Россия без Украины была, есть и будет развиваться и процветать. А вот как Украина без России — это большой вопрос. Поэтому я думаю, что после выборов всё встанет на свои места, если победит не Порошенко. И всё-таки эта риторика антироссийская будет постепенно сходить на нет, и эти дурацкие санкционные списки будут ликвидированы.

На своей странице в "Фейсбуке" я с большим-большим сарказмом, как и все мои коллеги, написал: "Как же я без сала и без борща с галушками на Крещатике?" Мы так дружно посмеялись, но дело-то серьёзное, ведь страдает украинский народ.

На мою депутатскую деятельность это никак не повлияет. Я бывал в детстве в Киеве, в Каневе, отдыхал там с родителями. Красивые места. Но в ближайшее время я туда не собирался».