Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин отсудил у екатеринбургского интернет-магазина 322 т.р. за бракованный телевизор

Единоросс Алексей Балыбердин, представляющий Нижнетагильский одномандатный округ в Государственной думе, отсудил у екатеринбургского интернет-магазина «Емаркет24» 322 тысячи рублей. Согласно материалам судебного дела, народный избранник приобрёл за 105 тысяч рублей телевизор Samsung, но после доставки обнаружил на 55-дюймовом изогнутом экране устройства полосы. Балыбердин обратился в магазин с устной претензией, но депутату Госдуму менять товар отказались, так как неполадка якобы возникла уже после его передачи.

Парламентарий заказал за свой счёт экспертизу, которая подтвердила производственный брак, и обратился в интернет-магазин уже с письменной претензией. Когда «Емаркет24» не стал компенсировать депутату убытки и после повторной жалобы, он обратился в суд.

В итоге суд постановил возместить народному избраннику не только стоимость телевизора, но и неустойку в размере 83 т.р., штраф – 107 т.р., судебные расходы и стоимость экспертизы, а также моральный вред в размере 3 т.р.

В разговоре с АН «Между строк» депутат подтвердил факт конфликта с интернет-магазином, но комментировать его не стал.