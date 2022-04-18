Депутат Госдумы из Нижнего Тагила вошёл в пятёрку самых богатых парламентариев от Свердловской области

Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Константин Захаров вошёл в пятёрку самых богатых парламентариев из Свердловской области. За прошедший год тагильчанин задекларировал доход 6 млн 350 тысяч рублей. Депутат владеет тремя квартирами общей площадью 171 кв. метр и автомобилем Toyota Land Cruiser. Кроме того, в имущество входит гараж, баня, четверть участка площадью 2500 кв. метров и жилой дом.

Напомним, в октябре прошлого года Константин Захаров вошёл в комитет по промышленности и торговле. Свердловскую область в федеральном парламенте представляют 11 человек.

Так, самый большой доход среди депутатов из Свердловской области задекларировал единоросс из Первоуральска Зелимхан Муцоев. За 2021 год он заработал 781 млн 774 тысячи рублей. Менее внушительный заработок представил единоросс Лев Ковпак, его доход составил 37 млн 649 тысяч. На третьем месте среди областных депутатов — Антон Шипулин, он заработал 12 млн 224 тысячи рублей. Четвёртое место среди самых богатых парламентариев занимает единоросс Сергей Чепиков из Берёзовского, он за прошедший год задекларировал 7 млн 223 тысячи рублей.

Самым бедным депутатом из Свердловской области по итогам прошедшего года стал Андрей Кузнецов. Член партии «Справедливая Россия» состоит в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. За 2021 год он заработал 3 млн 827 тысяч рублей.

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