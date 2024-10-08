Депутат городской думы Нижнего Тагила от «Единой России», критиковавший флагшток за 30 млн рублей, заявил о закрытии своих спортивно-военно-патриотических проектов из-за отсутствия помощи со стороны мэрии

Руководитель благотворительного фонда «Первый», депутат Нижнетагильской городской думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Костенников накануне вечером в своих соцсетях написал о приостановке деятельности фонда из-за отсутствия поддержки со стороны городских властей. По словам депутата, закрытие фонда автоматически повлечёт за собой таких проектов как спортивно-патриотический клуб «Первый», военно-патриотический центр «Вымпел» и шахматный клуб.

«За время работы было организовано и проведено более сотни соревнований и мероприятий. Наши спортсмены участвовали в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Наши дети совместно с президентом возлагали цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. За время работы мы ежедневно сталкивались с многочисленными проблемами, давлением, не пониманием и безразличием. Мы неоднократно обращались в администрацию с программами для развития фонда, но обратной связи не было. Мы не оставим безнаказанным бездействие, будем обращаться в вышестоящие надзорные органы. Последней каплей стало сегодняшнее отключение электроэнергии в помещении, где занимались дети. Дети продолжили тренировку в темноте. Мне очень жаль и стыдно, что нет заинтересованности в развитии детей. Поэтому фонд закроет все направления деятельности и передаст муниципалитету все помещения в том виде, в котором мы их получили», — написал Дмитрий Костенников у себя на странице.

Отметим, в мае 2024 года на профильной комиссии городской думы Дмитрий Костенников негативно отозвался о трате 30 млн рублей из муниципального бюджета на флагшток.

«В то время, когда у нас на грани закрытия ряд патриотических клубов, мы устанавливаем флагштоки за 30 млн рублей. На фасадах управления ЖКХ и на фасадах домов есть флагштоки. Мне кажется, у нас этого достаточно. Я считаю, что эти деньги нужно распределить на детские садики. В моём округе в 40% детсадов до сих пор стоят деревянные окна», — возмутился тогда депутат.

Согласно данным Арбитражного суда Свердловской области, в ноябре 2023 года МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений» выиграл иск к БФ «Первый» о взыскании более 270 тысяч рублей долга по коммунальным расходам. Также сейчас в арбитраже рассматриваются два иска к БФ «Первый» от теплоснабжающей компании «Регионгаз-Инвест» на общую сумму 20 тысяч рублей.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» заверили, что мэрия неоднократно пыталась уладить финансовые вопросы с БФ «Первый».

«В рамках мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Администрация города предоставила БФ “Первый” без торгов в безвозмездное пользование два здания по адресу: Черноисточинское шоссе, 13. Такую практику можно считать уникальной, так как во многих городах региона, включая Екатеринбург, для НКО помещения предоставляются только с торгами и арендной платой. Договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом заключены на основании постановлений администрации города от 03.06.2022 № 1155-ПА и от 24.12.2018 № 3161-ПА между школой № 80 и БФ “Первый”. По договорам на организацию возложены обязанности по оплате коммунальных платежей. По информации МБУ “Центра обслуживания зданий и помещений”, за три года задолженность за ресурсы у БФ “Первый” составила свыше 459 тысяч рублей. Тем не менее, учитывая обращения руководителя фонда, администрация города неоднократно шла навстречу — составлялись графики погашения долга, отзывались заявления в суд о взыскании задолженности. Однако условия реструктуризации задолженности организацией не выполняются. С 27.09.2024 г. в МБУ “ЦОЗиП” ждали хотя бы частичный платёж по графику, он не поступил. 7.10.2024 г. ресурсоснабжающая организация вынуждена была прекратить подачу электроэнергии в одном из зданий», — заявили в мэрии Нижнего Тагила.

В городской администрации также отмечают, что по результатам проверки Минюста Свердловской области организация имеет ряд нарушений и в нарушение ФЗ-135 «О благотворительной деятельности и добровольчестве» в проверяемом периоде не предоставила информацию о проведённых благотворительных программах.