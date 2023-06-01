Депутат гордумы Нижнего Тагила Римма Ильина не смогла обжаловать штраф на 20 тысяч рублей за несогласованный митинг против щебёночного карьера

Сегодня, 1 июня, Свердловский областной суд рассмотрел жалобу депутата городской думы Нижнего Тагила Риммы Ильиной и оставил без изменения решение Пригородного районного суда о назначении ей штрафа за организацию несанкционированного митинга против строительства щебёночного карьера в районе Ленёвского водохранилища.

Административный протокол в отношении Ильиной составили 17 марта 2023 года. По мнению обвинения, присутствовавшие на месте митинга сотрудники санатория «Ленёвка», директором которого является Римма Ильина, нарушили требования федерального закона «О собраниях, митингах и демонстрациях», так как заранее не проинформировали о проведении мероприятия местные власти.

В качестве доказательств вины Ильиной на суде была продемонстрирована запись с экрана, на которой фигурирует видеоролик с собравшимися, опубликованный в соцсетях депутата. На нём группа людей с плакатами выступила против строительства щебёночного карьера на Ленёвке, аналогичную позицию озвучила за кадром и директор санатория.

Свою вину Римма Ильина не признавала и неоднократно заявляла, что открыто высказывается о своём несогласии с разработкой щебёночного карьера на Ленёвке. Пригородный районный суд назначил активистке штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что строительство щебёночного карьера в районе Ленёвского водохранилища вблизи станции Анатольской вызвало общественный резонанс в Свердловской области. Жители дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха», расположенных недалеко от санатория «Ленёвка» и детского лагеря «Звёздный», высказались против появления карьера по добыче щебня.

Разработкой карьера для добычи строительного камня должно заниматься ООО «Тагильский щебень». Геологическое задание коммерсанты получили несколько лет назад от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Однако городские власти и общественники считают, что выработка карьера в этом месте неблагоприятно будет влиять на экологию и качество жизни жителей этого района. 23 марта депутаты Горноуральского городского округа объявили о необходимости поставить работы на паузу, с этого момента вырубка леса была приостановлена.