Депутат гордумы Нижнего Тагила нового созыва попыталась своими силами облагородить остановку на Руднике им. III Интернационала. Посмотрите, как у неё это получилось 

В Нижнем Тагиле депутат городской думы от округа № 18 Марина Кибардина установила на пустой остановке на Руднике им. III Интернационала две старые скамейки. Директор Дворца национальных культур вместе с сотрудниками попытались облагородить остановку, которая находится рядом с их учреждением. Ранее там не было ничего, кроме дорожного знака.

«Правильная остановка требует небольших затрат в эксплуатации и устойчива к проявлению вандализма! Идеальная автобусная остановка для потребителя обеспечивает максимальную видимость, удобный подход к транспорту, защищает от осадков, содержит расписание и, конечно, безопасная. Наша — просто народная. И у неё всё впереди», — написала Марина Кибардина на своей странице в соцсети.

Депутат пояснила АН «Между строк», что скамейки раньше стояли в парке имени Бондина, но были списаны.

«Мы отремонтировали их и поставили сначала около памятника горнякам Рудника им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится рядом с нашим дворцом. Теперь, когда я увидела, что люди, ожидая транспорт, начинают садиться на бордюры, решила, что мы должны перенести скамейки на остановку», — рассказала Марина Кибардина.

Отметим, что парламентарий вошла в комиссию по бюджету, экономической политике и инвестициям, а также в комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Депутаты Нижнетагильской городской думы уже провели первые приёмы граждан и сейчас встречаются на профильных комиссиях.