Депутат гордумы Екатеринбурга предложил ввести в регионе жёсткий карантин

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников призвал ввести жёсткие карантинные меры в Свердловской области, пишет Znak.com.

Соответствующее обращение он обещал направить губернатору региона Евгению Куйвашеву. Колесников выступил на заседании с речью, в которой раскритиковал систему QR-кодов как основную меру профилактики коронавируса.

«QR-коды — это фуфло! У нас прививки — антимера. Человек укололся, снимает масочку и начинает всех ходить, заражать. А где гарантия, что антитела выработались? Нет такой гарантии. Прививка просто снижает риск заражения. В Англии смертность и заболеваемость растёт, хотя процент вакцинации выше, чем у нас. Потому что народ пошёл гулять. Пролиберальничали, отменили эти меры рано. Вакцинация вкупе с другими мерами действует. Хватит с населением заигрывать, надо зажимать, порядок наводить! А у нас выборы постоянно: "Ой, не надо народ обижать!" Надо принимать жёсткие меры: штрафуйте, наказывайте, вытаскивайте из автобусов антимасочников», — сказал Колесников с трибуны.

Он предложил ввести несколько мер: карантин, ужесточение режима в местах массового скопления людей, усиление контроля за мерами профилактики ковида. Кроме того, он отдельно попросил следить за арендным жильём, так как, по его мнению, в арендованных квартирах часто живут большими группами мигранты, которые распространяют коронавирус. Под своим обращением он предложил подписаться и другим депутатам гордумы.