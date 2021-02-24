Депутат гордумы Екатеринбурга предложил создать в России «Русскую Республику»

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников на информационном часе в гордуме предложил депутату Госдумы Павлу Крашенинникову создать в Российской Федерации «Русскую Республику» и включить в неё 46 существующих в стране областей, три города федерального значения и Еврейскую автономную область, пишет Znak.com.

По мнению Колесникова, создание «Русской Республики» необходимо для того, чтобы в стране была представлена русская национальность.

«У нас у всех национальностей есть автономии, а у русских нет», — заявил депутат.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников, которому Колесников предложил это, инициативу не поддержал.

«Любое объединение [регионов] возможно по итогам граждан, которые об этом просят. Как вы видите, на постсоветском пространстве эти истории [о создании национальных автономий] играют роль, я бы не хотел, чтобы в РФ это происходило», — сказал парламентарий.

Крашенинников также отверг инициативу Колесникова дать Екатеринбургу статус города федерального значения.