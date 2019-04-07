Депутат гордумы Денис Корякин и ещё семеро тагильчан приняли участие в Венском марафоне

Депутат Нижнетагильской гордумы Денис Корякин и ещё семеро местных бегунов приняли участие в 36-м Венском марафоне (Vienna City Marathon). Крупное мероприятие прошло в Австрии сегодня, 7 апреля. В нём участвовали более 27 тысяч профессиональных спортсменов и любителей со всего мира. От школы I love supersport в Нижнем Тагиле марафон с дистанцией 42,195 км бежали два человека (Егор Надёжкин и Валентина Зыкова), полумарафон с дистанцией 21,097 км — ещё шестеро жителей города (Анна Штейнварг, Людмила Крутских, Елена Осетрова, Мария Кабицкая, Андрей Волкоморов и Денис Корякин).

«Первый раз я поехал так далеко, чтобы побегать, — рассказал АН "Между строк" главный энергетик ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин. — Меня заинтересовало само мероприятие. Смотрел ещё в Тагиле фотографии с марафона в прошлом году, там просто река людей бежала. К сожалению, подготовиться к беговому полумарафону у меня особо не получилось из-за лыжного марафона. Только-только восстановился, а тут ещё и полумарафон беговой. Поэтому я не рассчитываю на какой-то конкретный результат, главное для меня — просто преодолеть дистанцию».

Трасса Vienna City Marathon сертифицирована AIMS, она проходит через исторический центр города, пересекает Дунай по 864-метровому мосту Райхсбрюке. Марафон имеет золотой статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF Gold Label Road Race).