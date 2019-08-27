Депутат думы Нижнего Тагила рассказал о массовых жалобах жителей города на невозможность получить медицинскую помощь

Жители Нижнего Тагила регулярно жалуются депутатам гордумы на невозможность своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Об этом АН «Между строк» рассказал председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв. Недавно 76-летняя женщина с больным сердцем не смогла бесплатно записаться на диагностику в больницу № 3 на Липовом тракте. Из-за большой очереди к врачу ей назначили приём почти через полгода. Тогда тагильчанка обратилась за помощью к Мартюшёву во время его депутатского приёма.

«Женщину в апреле записали на 3 сентября, — отметил Леонид Мартюшёв. — А у неё действительно состояние уже было такое — по улице идёт, остановится, голова кружится, боится упасть. Она пришла ко мне на депутатский приём с просьбой хоть как-то отреагировать. Я написал на имя министра здравоохранения Свердловской области письмо. Сама же женщина боялась умереть, сердце отказывает, и ещё до получения ответа из ведомства обратилась в платную клинику, где ей пришлось потратить из своей маленькой пенсии две тысячи рублей. И ей сразу же практически сделали диагностику желудка. Это необходимо было для того, чтобы попасть в ЦГБ № 4, в кардиологию. Позже в Минздраве отреагировали на моё письмо, вызвали женщину и предложили вернуть потраченные две тысячи рублей».

По словам депутата Нижнетагильской гордумы, к нему уже не раз приходили на приём жители города с подобными проблемами. В письме министру областного Минздрава Андрею Цветкову он указал на то, что сложности с диагностикой в Тагиле уже носят массовых характер и ситуацию необходимо срочно стабилизировать. Мартюшёв предложил чиновнику самому поднять документацию и убедиться в том, что пациентам приходиться ждать диагностики и необходимой медицинской помощи месяцами.

«На это мне ответили: не нужно нагнетать обстановку, главные врачи из Нижнего Тагила докладывают, что всё нормально. Я думаю, это враньё. Люди обращаются, а помочь им в этой ситуации трудно. Как-то приходил мужчина, сейчас ему было бы уже 65 или 68 лет. У него обнаружили рак желудка. В России делали операцию, химиотерапию, но не смогли помочь. В Израиле сказали, что могут стабилизировать состояние, чтобы он ещё пожил, при помощи препаратов специальных. Он в Россию с этими препаратами вернулся, но здесь ни в одной клинике этот курс не делают. Время было упущено, и этот человек в этом году умер», — рассказал Мартюшёв.

Напомним, сейчас в тагильском здравоохранении сложилась очень сложная, практически катастрофическая ситуация. За лето заявления об увольнении из местных больниц написали около десяти хирургов. При этом острая нехватка специалистов наблюдается сейчас не только в хирургических, но и в других отделениях городских больниц. В Нижний Тагил сегодня приехал вызванный губернатором из отпуска министр областного Минздрава Андрей Цветков. Лидер Свердловского региона Евгений Куйвашев во второй половине дня также проведёт совещание, на котором планируется разработать срочные меры по улучшению ситуации в здравоохранении области. Скандал с массовым увольнением хирургов находится под пристальным вниманием не только губернатора, но и Кремля.