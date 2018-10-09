Денис Мацуев дал концерт в Театре Елисейских полей в поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО

Пианист Денис Мацуев и музыканты Уральского молодёжного симфонического оркестра дали концерт в Театре Елисейских полей в поддержку Екатеринбурга — города-кандидата на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

С приветственным словом перед зрителями выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Для меня огромная честь и удовольствие быть сегодня вместе с вами в одном из самых известных театров — театре Елисейских полей, который в этом году отмечает 105 лет с момента создания. В Париж — столицу мирового искусства — мы привезли не просто потрясающие произведения в исполнении величайшего пианиста Дениса Мацуева и гордости Свердловской области Уральского молодёжного симфонического оркестра. Мы привезли частицу широкой русской души», — сказал губернатор.

С приветственным словом к гостям Театра Елисейских полей обратились также чрезвычайный и полномочный посол России во Франции Алексей Мешков и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«У каждого человека в жизни должна быть мечта. Я всегда мечтал побывать в той точке, где Европа соединяется с Азией, потому что Россия не разделяет, а объединяет Азию и Европу. Через короткое время у вас может появиться возможность попасть в это место. Этой точкой является Екатеринбург. Приехав туда на ЭКСПО-2025, вы поймёте, что это не просто географическая точка, это земля с огромным экономическим, с огромным культурным потенциалом», — сказал Алексей Мешков.

«Урал — это великая, удивительно пассионарная земля, в ней живёт энергия, которая пробивается к небесам. Город, о котором мы сейчас говорим, — одно из самых уникальных мест на свете. Я понимаю, что слишком дерзко говорить об этом в Париже, великом городе Европы, но в Екатеринбург нужно приехать, чтобы узнать Россию», — заявил спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой.

Идеей проведения концерта в поддержку проведения ЭКСПО в Екатеринбурге Евгений Куйвашев поделился с Денисом Мацуевым летом 2017 года, пианист инициативу поддержал.

«Все, кто живёт в Екатеринбурге, мои друзья. Этот долгоиграющий роман длится больше 20 лет. Это замечательные люди, замечательный город и прекрасная филармония, которая имеет два замечательных коллектива. Со взрослым коллективом я уже играл здесь, в Champs-Еlysées (в Театре Елисейских полей). И я предложил: почему бы не показать русскую культуру с молодёжным оркестром, с которым мы очень дружим много лет. А причина, по которой состоялся этот концерт, известна. Губернатор мне предложил, я совершенно не колебался. У меня было свободных полдня, и вот я здесь», — рассказал Денис Мацуев.

На концерте в поддержку Екатеринбурга и ЭКСПО в знаменитом зале на Елисейских полях музыканты сыграли произведения великих русских композиторов — Глинки, Рахманинова и Чайковского. Приглашёнными зрителями и слушателями стали зарубежные дипломаты, деятели культуры, любители и ценители музыки. Для молодых музыкантов Свердловской филармонии это своеобразный дебют на столь статусной площадке.