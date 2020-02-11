«Деньги увидишь только через суд». Экс-директора тагильской турфирмы подозревают в мошенничестве с путёвками

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку в отношении уроженки Нижнего Тагила Анны Эрсайоглу, которая, по словам потерпевших, продала им несуществующие турпутёвки. Как рассказала АН «Между строк» одна из несостоявшихся туристок Екатерина Чёрная, в конце прошлого года она через мессенджер заказала у Анны путёвку в Таиланд на троих за 96,5 тысячи рублей, но в итоге поездка не состоялась и деньги не были возвращены.

«У Анны двойное гражданство, она ещё является гражданкой Турции, но проживала в Нижнем Тагиле, — говорит Екатерина. — У неё была турфирма “Экзотика”, которая закрылась в конце 2018 года. Раньше проблем с ней не было: через Анну уезжали отдыхать наши знакомые, их родители, друзья, поэтому мы даже подумать не могли, что так всё получится. Тем более она выслала на электронную почту договор, квитанцию».

Позже выяснилось, что обманутые турфирмой клиенты есть не только в Нижнем Тагиле, но и в Екатеринбурге и других крупных российских городах. Сейчас потерпевшие от действий Анны собираются совместными усилиями бороться за свои деньги.

«Сегодня разговаривала со следователем, пока счета Анны не заблокированы, она продолжает работать, хотя должна людям несколько миллионов, — возмущается девушка. — В нашей с ней беседе она мне прямым текстом сказала, что я увижу свои деньги только через суд».

В полиции подтвердили, что по факту обращения жителей Нижнего Тагила проводится проверка.