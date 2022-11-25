Деньги для бизнеса. Доступны ли банковские кредиты предпринимателям сегодня

Не секрет, что получить деньги в банке на развитие своего дела непросто, особенно если вы начинающий предприниматель. Финансовые организации в первую очередь озабочены возвратностью кредитных средств, для чего они предъявляют серьёзные требования к обеспечению (гарантиям). В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП) рассказали, какие основные условия для получения кредита банкиры выдвигают предпринимателям-заёмщикам и может ли им помочь государство.

Кому дадут?

У каждого банка свои требования к заёмщикам, но во многом они схожи. Как правило, кредит для начала бизнеса выдают уже зарегистрированным ИП и ООО. Однако некоторые банки готовы выдать кредит физлицам, которые только планируют пройти государственную регистрацию своего бизнеса. Во многих организациях есть ограничения по возрасту заёмщиков. Наиболее лояльны банки, как правило, к заёмщикам в возрасте от 30 до 45 лет. Впрочем, возраст в некоторых случаях может составлять и до 60 лет.

Что принести в банк?

Главное, что банк хочет увидеть в пакете документов с заявкой на кредит, — это гарантии возврата предоставляемого кредита. Идеальный заёмщик для банка тот, кто готов документально подтвердить свою возможность ежемесячно уплачивать проценты и в установленный срок погасить кредит полностью. Ещё одно обязательное требование — гарантии возврата получаемой суммы, для этого потребуются залоги и поручительства.

Вот типичный перечень требований к предпринимателю (ИП), желающему оформить в банке кредит:

подробный и качественный бизнес-план, включающий в себя схему получения стабильного дохода;

документальное подтверждение текущего дохода (справки 2-НДФЛ для работающих физлиц, 3-НДФЛ и декларации для ИП и организаций);

отсутствие непогашенных кредитов в других банках;

наличие залогового имущества (недвижимого или движимого);

наличие поручителя с положительной кредитной историей;

наличие альтернативного источника дохода, не зависящего от бизнеса.

Если не хватает залогов

Как видим, обязательным и непростым для исполнения заёмщиком требованием банков является наличие залогового имущества или поручителя. В том случае, когда собственного залогового имущества у предпринимателя не хватает, можно рассчитывать на поддержку Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (в Нижнем Тагиле действует представительство фонда). СОФПП может предоставить поручительства по банковским кредитам и гарантиям на сумму до 50 млн рублей. Ставка — 0,75% годовых от суммы поручительства, если основной вид деятельности торговля, и 0,5%, если основным является иной вид деятельности, отличный от торговли. При необходимости получателю поддержки может предоставляться рассрочка платежа.

Партнёрами СОФПП по гарантийной поддержке в Свердловской области выступают 27 кредитных организаций, в том числе филиалы крупнейших российских банков (Сбер, ВТБ, Открытие, ПСБ и другие). Процедура оформления поручительства максимально проста. Для получения гарантийной поддержки не нужно обращаться в СОФПП, все документы оформляются во время посещения банка-партнёра.

В 2022 году услуга поручительства в СОФПП пользуется особенным спросом. С начала 2022 года фонд предоставил малому и среднему бизнесу Свердловской области 978 поручительств по банковским кредитам на общую сумму 4 млрд 425,6 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь в банках финансирование на сумму 10 млрд 880 млн рублей.

Дополнительную информацию о гарантийной поддержке можно получить на сайте СОФПП https://sofp.ru/ или по телефону горячей линии 8-800-500-77-85, которая работает без выходных.