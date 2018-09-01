«День знаний, детских улыбок и добрых дел». 1 сентября стартовала акция «100 рублей спасут жизнь»

1 сентября — праздник не только для первоклашек, но и для тех детей, которые страдают от тяжёлых заболеваний. Сегодня стартовала всероссийская благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь». В первый день каждого месяца любой из нас может пожертвовать на лечение детей любую посильную денежную сумму. Чтобы принять участие в акции, нужно лишь отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Все собранные деньги направляются на лечение и покупку медицинских препаратов для воспитанников фонда «Живи, малыш». Благодаря простой и самой народной акции «100 рублей спасут жизнь», с 2012 по 2018 год необходимую помощь получили уже более 200 человек из различных городов России. Сейчас в помощи особенно нуждаются годовалая Карина Бобылёва из Сыктывкара и шестилетний Макар Гордеев из Нижнего Тагила. Малышей объединяет не только юный возраст, но и тяжёлое заболевание — детский церебральный паралич.

«Карина родилась 26 апреля 2017 года с ростом 33 см и весом 950 г, на 11 недель раньше срока, — рассказывает Юлия, мама Карины. — Два с половиной месяца лежала в реанимации (на ИВЛ). Сейчас нам один год и четыре месяца. Мы умеем переворачиваться, отжиматься ручками, держать бутылочку со смесью. Мы делаем всё возможное, чтобы наша дочка развивалась. По возможности ходим на платные массажи и прочие процедуры, бесплатная медицина нам помочь не может. У Кариночки двухсторонняя тугоухость четвёртой степени, практически полная глухота. Сейчас мы ждём квоту на операцию и очень надеемся на вашу помощь».

На лечение Карины нужно 81,6 тысячи рублей. У семьи таких денег нет.

Макару Гордееву уже шесть лет, но он до сих пор не может самостоятельно стоять и ходить. Мальчику необходимо по два часа в день заниматься на специальном вертикализаторе. Устройство помогает зафиксировать ребёнка в положении стоя, наладить правильную работу внутренних органов, а также способствует умственному развитию и социальной адаптации. Стоит вертикализатор, рекомендованный Макару врачами, 99 тысяч рублей.

«Вертикализатор необходим детям с ДЦП, иначе у них деформируются коленные и тазобедренные суставы. Дети испытывают невыносимую боль. В Нижнем Тагиле вертикализаторы бесплатно не выдают. Наталья, мама Макара, воспитывает сына одна, и для неё 99 тысяч рублей — сумма значительная, у неё таких денег нет. А сегодня 1 сентября — День знаний, детских улыбок и, конечно, добрых дел. Отличный повод для того, чтобы сделать счастливее хотя бы двух малышей», — говорят в пресс-службе фонда «Живи, малыш».

За каждый денежный сбор благотворительный фонд «Живи, малыш» отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты, и новых акциях. Сейчас подходит к завершению акция по сбору школьных принадлежностей и канцтоваров «Учись, малыш!». 40 детей из Уральца, Серебрянки, Усть-Утки и Висимо-Уткинска уже получили подарки к 1 сентября.