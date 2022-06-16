День Петра I отметят в Нижнем Тагиле 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» готовит массу интересных мероприятий в честь 350-летия императора Петра I (6+). 18 июня весь день на трёх объектах — в историко-краеведческом музее, экоиндустриальном технопарке «Старый Демидовский завод» и в Краеведческой библиотеке — дети и взрослые смогут познакомиться с личностью Петра Великого и узнать много интересного.

Для детей музейщики готовят отдельную программу. В историко-краеведческом музее с 11:00 пройдёт экскурсия, на которой расскажут о России петровской эпохи, реформах Петра и о том, как они отразились на нашем крае. С 11:30 до 14:00 для детей проведут увлекательную игру, а ещё в музее будет интерактивная зона, посвящённая жизни и личности Петра.

В Краеведческой библиотеке на Уральской, 6 с 13:00 до 14:00 можно будет познакомиться со старинными изданиями XVIII–XIX веков из личных библиотек знаменитых уральских заводчиков Демидовых.

С 11:00 до 14:00 на старом Демидовском заводе гостям предложат отправиться в увлекательное путешествие от Усть-Уткинской пристани до Санкт-Петербурга. Вы сможете узнать об опасностях и трудностях, с которыми сталкивались экипажи речных судов, перевозивших продукцию Нижнетагильских заводов, а также проследите за речным маршрутом, который на протяжении 100 лет связывал Нижний Тагил со столицей Российской империи.

Вечером в музее ждут посетителей постарше. В 15:00 и в 17:30 в экоиндустриальном технопарке «Старый Демидовский завод» состоится экскурсия «Медный всадник и железный король» (12+). На ней расскажут о технических процессах и модернизации металлургического производства в период царствования Петра I. Принять участие в экскурсии можно только по предварительной записи по телефону 8 (909) 017-16-63.