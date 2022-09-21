День чтения вновь пройдёт в библиотеках Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в восьмой раз пройдёт акция «День чтения» (6+). В этот раз она посвящена Году культурного наследия народов России и празднованию юбилея писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. 7 октября в Центральной городской библиотеке и её филиалах тагильчане смогут пообщаться с художниками, музыкантами, писателями и педагогами, журналистами и депутатами.

В рамках Дня чтения в Центральной библиотеке мастер-класс проведёт знаменитая мастерица уральской лаковой росписи Вера Полева, а в библиотеке № 1 с читателями пообщается ученица знаменитой мастерицы Агриппины Афанасьевой Светлана Парышева. В отделе специализированной литературы Центральной библиотеки художник-график Валерий Хасанов расскажет о мифах хантов и манси.

О народном уральском промысле будут рассказывать в библиотеках № 10 и № 11 мастера Зоя Горленко и Людмила Железкова. В библиотеке № 18 научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксения Баданина познакомит десятиклассников с уральскими художниками, которые иллюстрировали произведения писателя.

С тагильским краеведом, автором литературного конкурса «Серая Шейка» Юрием Исуповым можно будет поговорить в библиотеке № 14. В филиале № 2 руководитель фольклорного ансамбля «Бережок» Людмила Орлова расскажет читателям об обычаях русского народа.

В библиотеке № 6 о творческих традициях Урала расскажет солист кантри-рок-группы «Третья цифра» Кузьма Телков. С читателями библиотеки № 13 своими литературными предпочтениями поделится орнитолог, руководитель реабилитационного центра «Солнечная птица» Юлия Жеребцова.

Подробную программу акции «День чтения» можно посмотреть на сайте Центральной библиотеки.

Также в библиотеке напоминают о том, что до 1 октября здесь принимают работы на конкурс «Серая Шейка» (6+). Заполнить анкету-заявку участника можно на сайте городской библиотеки. Подробнее ознакомиться с правилами и положением конкурса можно в паблике во «ВКонтакте» «Серая Шейка». Кроме того, с 2020 года работы принимаются в цифровом формате.