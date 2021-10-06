День чтения пройдёт во всех библиотеках Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в седьмой раз пройдёт акция «День чтения» (6+). Тагильчане смогут пообщаться с представителями разных профессий 8 октября на 17 площадках. Точное время начала мероприятий можно узнать на сайте Центральной городской библиотеки.

В рамках Дня чтения в Центральной библиотеке читателей ждут беседы, интеллект-игры, информационные акции, мастер-классы, научно-познавательные путешествия, сюрпризы, рассказывают в пресс-службе библиотеки.

В библиотеке № 15 на Карла Либкнехта, 19 со школьниками прочитают и обсудят произведение Николая Носова «Дневник Коли Синицына» (6+), а также проведут несколько опытов. Сотрудники библиотеки № 16 на Тагилстроевской, 5 подготовили научно-популярную беседу «Русский Илон Маск» (6+). В библиотеке № 18 (Черноисточинское шоссе, 49а) тагильчан ждёт встреча с горным инженером, геологом шахты «Магнетитовая» Андреем Чудиновым.

В библиотеке № 1 на Карла Маркса, 11 заместитель начальника технического управления, начальник отдела прокатного производства ЕВРАЗ НТМК Константин Соколов расскажет старшеклассникам о том, как чтение помогает стать успешным.

В библиотеке № 2 на Вагоностроителей, 64 доцент кафедры информационных технологий НТГСПИ Дарья Гребнева проведёт мастер-класс по созданию объёмной модели и викторину «3D-пентагон».

Библиотека № 4 на Восточном проезде, 3 ждёт юных тагильчан на беседу-игру «Мир детских изобретений» (6+), а в библиотеке № 6 на Басова, 8 состоится встреча с командиром отделения № 30 пожарно-спасательной части и блогером Александром Серовым.

В библиотеке № 8 на Зари, 52 у посетителей будет возможность поговорить с инженером-конструктором, ветераном АО «Уралкриомаш» Тамарой Синицыной. Читатели библиотеки № 9 на Энтузиастов, 74 узнают, зачем в школах и вузах изучают астрономию, и смогут познакомиться с редкими книгами из личной коллекции народного учителя России Татьяны Игошиной.

В библиотеке № 10 на Ильича, 31 руководитель вагоносборочного производства Сергей Кондратенко познакомит ребят со своими изобретениями. В библиотеке № 13 на Дзержинского, 51 читатели встретятся с педагогом Станции юных натуралистов Любовью Казаковой, а в библиотеке № 14 на Технической, 8 — с экспертом Национального чемпионата WorldSkills Натальей Курочкиной, которая расскажет о высокотехнологичном производстве, изобретениях и робототехнике.