«Демонстративно трясла голым задом». Тагильчан возмутил развратный танец на главной сцене Дня молодёжи (ВИДЕО 18+)

Возмущение жителей Нижнего Тагила вызвал танец, исполненный на главной сцене Дня молодёжи, который проходил 29 июня. Вечером, после 21:00, во время дискотеки на сцене появилась девушка, одетая в очень короткие шорты, некоторые зрители сочли движения танцовщицы слишком откровенными. Социальные сети взорвались от негодования. В мэрии, в свою очередь, заявили, что не были в курсе деталей номера и приносят свои извинения тем, чьи чувства были задеты.

«В последний час мероприятия была запланирована дискотека от “Экорадио”, так как оно было главным партнёром праздника. О том, что диджея будут сопровождать девочки, которые танцевали на сцене, нам информация не предоставлялась. Когда девушки вышли танцевать, они все были в нормальных закрытых костюмах. Мы удивились, почему с нами не согласовали их выход, но это ещё было прилично. Потом они убежали, а на сцену выскочила девушка, которая и попала на видео. Мы сами были в шоке, я подошла к сопровождающей девочек и сказала, чтобы её убирали со сцены. Она сопротивлялась и говорила, что это такой танцевальный жанр. Но я сказала, что такое возможно в танцевальном клубе, но не на городском массовом мероприятии. И в итоге девочку убрали со сцены, но факт остаётся фактом, этот инцидент успели заснять», — рассказала АН «Между строк» заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Анна Афонасьева.

«Я считаю, что у всех людей должны быть нормы приличия, моральные принципы, правила. И неправильно, что на сцене городского массового мероприятия находится полуобнажённый танцор. Печально, что сейчас День молодёжи ассоциируется именно с этим танцем. До этого прошла многочасовая программа, несмотря на дождливую погоду. Все потрудились, действительно было запланировано огромное количество мероприятий, и печально, что сейчас этот инцидент обернулся таким количеством разговоров», — добавила Анна Афонасьева.

В управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города объясняют, что, например, в музыкальном проекте «Новые голоса», который также организовало «Экорадио», было известно, кто будет выступать, с какими песнями и текстами, и никаких вопросов не возникло.

«В эти выходные мы с семьёй посетили мероприятие, которое оставило у меня неоднозначные чувства. На празднике присутствовало множество маленьких детей и подростков, люди приходили семьями, а выступающая на сцене девушка демонстративно трясла голым задом, после чего легла на сцену и создавала имитацию полового акта», — пишет тагильчанка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».



«Возникает вопрос: что это за танец такой? Может быть, вечеринка, о которой мы слышали, переехала в Нижний Тагил? Мы так понимаем, вечеринка Ивлеевой переехала в Нижний Тагил?» — возмущается подписчица сообщества.

Однако не всем тагильчанам подобные танцы кажутся вызывающими.

«Полуобнажённых не увидел. Даже на четверть обнажённых. Дама полностью одета. Когда на День Победы за каждым кустом ссут или блюют — это не вульгарно. А когда стройная девушка танцует танец, которому надо учиться, и долго, то это позор. Логика», — пишет подписчик сообщества, не разделяющий общего возмущения.

На данный момент видео с танцующей девушкой собрало уже более 50 тысяч просмотров.