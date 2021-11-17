Демидовский трамвай и спектакль о войне. Какие проекты заявили учреждения культуры Нижнего Тагила на гранатовый конкурс ЕВРАЗа

В Нижнем Тагиле открылось голосование за идеи участников ежегодного грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Свои творческие проекты представили общественные и образовательные организации, социальные учреждения и учреждения культуры города.
Так, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» выдвинул на конкурс сразу несколько проектов. Один из них — «Демидовский городской трамвай». В музее хотят пустить по улицам города брендированный трамвай с изображением портретов Демидовых и раритетов Демидовской коллекции. Второй проект связан с экоиндустриальным технопарком «Старый Демидовский завод». Для проведения экологических мероприятий на его территории музей нуждается в специальной технике.
Независимый «Маленький театр» в этом году заявился на конкурс со спектаклем «Её дети» (16+). Проект предполагает постановку и показ спектакля по пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и её дети» (16+). Постановкой команда театра хочет привлечь зрителей к обсуждению ужасов войны.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств вновь представил проект «Трогать разрешается». Сотрудники музея хотят продолжить организацию выставок с экспонатами, к которым можно прикоснуться руками. Для проведения экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья в музее предлагают отлить из бронзы копии хрупких гипсовых скульптур. Также на выставках будут экспонироваться фактурные модели из различных материалов, тактильные живописные и графические произведения.
Нижнетагильский театр кукол в это году решил продолжить реализацию своего проекта «Уличный театр». На этот раз театралы нуждаются в прицепе-фургоне, который поможет доставлять декорации спектаклей и оборудование мобильной сценической площадки.
Помимо проектов культурной направленности, в списке грантового конкурса значится программа по созданию места для скалолазания в спортивной школе «Старт», проект по поддержке молодых мам с трудным материальным положением, организация нового конкурса «Легоград» к юбилею города в Доме детского творчества Ленинского района.
Познакомиться с проектами 2021 года можно на сайте конкурса. Список всех заявленных проектов будет размещён до 20 ноября. На сайте можно отдать свой голос за понравившуюся идею — голосование продлится до 30 ноября. Три проекта-лидера онлайн-голосования гарантированно будут допущены на очную защиту.
- Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится в Нижнем Тагиле и Качканаре ежегодно. В 2020 году компания поддержала в Нижнем Тагиле 14 из 103 социальных и творческих проектов.
- Благодаря конкурсу этим летом Нижнетагильский театр кукол показал юным зрителям спектакли на свежем воздухе. Также компания выделила средства на создание постановки независимого театра «Маленького театра» «То, кого вам приходится сильно любить» (16+), посвящённой проблеме одиночества детей с ограниченными возможностями.