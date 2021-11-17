Демидовский трамвай и спектакль о войне. Какие проекты заявили учреждения культуры Нижнего Тагила на гранатовый конкурс ЕВРАЗа

В Нижнем Тагиле открылось голосование за идеи участников ежегодного грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Свои творческие проекты представили общественные и образовательные организации, социальные учреждения и учреждения культуры города.

Так, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» выдвинул на конкурс сразу несколько проектов. Один из них — «Демидовский городской трамвай». В музее хотят пустить по улицам города брендированный трамвай с изображением портретов Демидовых и раритетов Демидовской коллекции. Второй проект связан с экоиндустриальным технопарком «Старый Демидовский завод». Для проведения экологических мероприятий на его территории музей нуждается в специальной технике.

Независимый «Маленький театр» в этом году заявился на конкурс со спектаклем «Её дети» (16+). Проект предполагает постановку и показ спектакля по пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и её дети» (16+). Постановкой команда театра хочет привлечь зрителей к обсуждению ужасов войны.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств вновь представил проект «Трогать разрешается». Сотрудники музея хотят продолжить организацию выставок с экспонатами, к которым можно прикоснуться руками. Для проведения экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья в музее предлагают отлить из бронзы копии хрупких гипсовых скульптур. Также на выставках будут экспонироваться фактурные модели из различных материалов, тактильные живописные и графические произведения.

Нижнетагильский театр кукол в это году решил продолжить реализацию своего проекта «Уличный театр». На этот раз театралы нуждаются в прицепе-фургоне, который поможет доставлять декорации спектаклей и оборудование мобильной сценической площадки.

Помимо проектов культурной направленности, в списке грантового конкурса значится программа по созданию места для скалолазания в спортивной школе «Старт», проект по поддержке молодых мам с трудным материальным положением, организация нового конкурса «Легоград» к юбилею города в Доме детского творчества Ленинского района.

Познакомиться с проектами 2021 года можно на сайте конкурса. Список всех заявленных проектов будет размещён до 20 ноября. На сайте можно отдать свой голос за понравившуюся идею — голосование продлится до 30 ноября. Три проекта-лидера онлайн-голосования гарантированно будут допущены на очную защиту.