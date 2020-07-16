Демидовский музей-завод в Нижнем Тагиле обследуют за 5,5 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет компанию, которая займётся обследованием Демидовского музея-завода. На изучение состояния объекта культурного наследия мэрия готова потратить 5,5 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, размещённому на портале госзакупок 14 июля, подрядчик должен будет провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, гидрометеорологические исследования и кадастровые работы. Победитель конкурса должен будет провести мониторинг всех объектов музея под открытым небом: доменного, прокатного, механического, кузнечного, мартеновского и энергоцехов, штангового корпуса, заводской конторы, здания конюшен, пожарной части и заводского театра. Заявки принимаются до 8 августа.

В феврале 2020 года судьбой уникального музея-завода заинтересовался член Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он выслушал предложения музейщиков, которые уже больше 10 лет занимаются концепцией создания проекта «Старый Демидовский завод». Сенатор предложил сделать на территории музея экспозицию российской металлургии и реализовать амбициозный проект к 300-летию Нижнего Тагила.

Тогда сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», в состав которого входит музей-завод, указали на ряд проблем: разрушение здания, подземные воды, которые топят цеха.

Отметим, что к 300-летию Нижнего Тагила в 2022 году должна пройти реконструкция музейного комплекса на проспекте Ленина, 1. Правда, работы всё ещё не начались, хотя по планам мэрии строители должны были зайти на объект в мае.