Демидовский колледж в Нижнем Тагиле из-за аварии остался без отопления

Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Демидова сегодня остался без отопления. Родители учащихся в социальных сетях жалуются на то, что занятия, несмотря на отсутствие отопления, проводятся в несокращённом варианте, а дети вынуждены мёрзнуть.

«В колледже Демидова на улице Карла Маркса, 2а до сих пор нет отопления! Вы издеваетесь? Почему дети должны заниматься в таких условиях? Занятия не сокращают. Сегодня у дочери четыре пары, а это практически 8 часов. Дети один за другим простывают, занимаются в куртках и шапках!» — жалуется подписчица сообщества «[ТТ] Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Причиной отключения тепла, как рассказала АН «Между строк» директор колледжа Светлана Морозова, стала авария на сетях теплоснабжения. Также она пояснила, что без отопления остался только один из учебных корпусов колледжа, расположенный на проспекте Мира. Руководство колледжа надеется, что авария будет устранена до начала новой учебной недели.

«Авария произошла внезапно. На сетях теплоснабжения просто прорвало трубы. Износ сетей по городу в целом большой, проблема не новая, и много кто с ней сталкивается. Что касается отмены или сокращения занятий, то нам повезло, что погода на этой неделе тёплая, до аварии в кабинетах все окна были открыты, душно было», — рассказала Морозова.