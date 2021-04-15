Делу против жителя Екатеринбурга, убитого СОБРом из-за кражи обоев, присвоили статус «совершенно секретно»

Свердловский областной суд присвоил гриф «совершенно секретно» уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБР Росгвардии по подозрению в краже четырёх рулонов обоев, пишет Znak.com.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы родителей Таушанкова, причиной стало то, что в деле якобы содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Он отметил, что новый статус создал некоторые трудности для защиты.

«Все электроприборы сдаём перед входом в зал; аудиопротокол не ведётся; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьёй, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии и так далее. Буду развивать слуховую и визуальную память», — написал адвокат.

Ранее Бушмаков сообщал, что суд принял решение закрыть дело от СМИ из-за медицинской тайны, при этом родители Таушанкова такого ходатайства не подавали, учитывая, что их сын погиб.

Сотрудники Росгвардии застрелили Владимира Таушанкова 31 мая 2020 года при штурме квартиры в доме на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры молодого человека стал инцидент в магазине «Лео», который находится в 500 метрах от его дома. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый вынес из магазина четыре рулона обоев, не заплатив. Видеозаписи, на которых зафиксирован сам инцидент, до сих пор не обнародованы.

Убитого обвиняют по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти) и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). При этом Следственный комитет отказался возбуждать отдельное дело об убийстве молодого человека Росгвардией — в ведомстве заявили, что этот эпизод рассмотрят в рамках дела против Таушанкова.