Дело поджигателя военкомата в Екатеринбурге передано в суд

В Центральный окружной военный суд (г. Самара) поступило уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Екатеринбурга Михаила Никитина, который обвиняется в покушении на теракт. По версии следствия, мужчина планировал поджечь здание военкомата в Кировском районе столицы Среднего Урала. О задержании злоумышленника стало известно 10 ноября 2022 года. Следственным подразделением УФСБ по ЦВО было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту».

«Являясь сторонником организаций и движений, признанных в России террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В квартире Никитина был проведён обыск, в ходе которого оперативники нашли пять самодельных зажигательных устройств. Также у обвиняемого обнаружена карта города с пометками, где он отмечал наиболее уязвимые места спецобъектов.