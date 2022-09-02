«Делать бизнес нужно по любви». Тагильчанка Олеся Перминова — о создании творческой мастерской со старинной прялкой и мини-музеем 

История создания мастерской Олеси Перминовой отличается от большинства других. Всё началось, как это ни парадоксально, со старинной прялки, которая досталась ей от бабушки по наследству. В рамках спецпроекта «PRO бизнес», придуманного вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались с мастерицей о том, как при таком большом количестве творческих студий в Нижнем Тагиле найти своих клиентов и что самое важное и ценное при ведении подобного бизнеса.

Собственную мастерскую Олеся Перминова открыла 31 июля 2021 года. Делать изделия собственными руками тагильчанка умела давно, прясть её научила мама, а от бабушки ей досталась настоящая деревянная прялка. Идея открыть собственную мастерскую зародилась в новогодние праздники, когда Олеся впервые провела мастер-класс в арендованной студии, а затем её стали приглашать проводить занятия в зимние каникулы в «АртРезиденции» в Черноисточинске.

«Долгое время я как мастер проводила мастер-классы по макраме в Черноисточинске. Я сама очень люблю вязать, прясть и учить этому людей. Главное — делать это по любви. И вот однажды мне пришла идея создать свою мастерскую, ведь у меня всё для этого есть, даже старинная бабушкина прялка», — делится Олеся.

Изначально мастерица сделала упор на занятия по прядению и вязанию, но более популярным, по её словам, оказалось направление по мозаике. Что понятно, ведь мастер-классы с мозаикой просты в выполнении, а также очень нравятся детям.

В своей мастерской помимо рабочей зоны мастерица оформила музейное пространство, где стоит прялка и ручная вязальная машина. По своему мини-музею Олеся проводит небольшие экскурсии, также здесь находится фотозона, где гости делают колоритные снимки.

«Я сразу искала свою фишку, и ей оказался этот мини-музей, где я с большим удовольствием рассказываю группам о технологии и всех этапах обработки шерсти, а также показываю, как выглядит готовое изделие», — говорит предпринимательница.

По образованию Олеся — педагог. Но сейчас работает менеджером по рекламе. С открытием своего дела тагильчанка не стала отказываться от основного заработка и успевает проводить мастер-классы в выходные и будние дни. Сейчас мастерица работает сама на себя, но готова принять в свою команду и других мастериц.

Весной предпринимательница подписала социальный контракт на открытие бизнеса. Оформить документы помогли в Нижнетагильском муниципальном фонде поддержки предпринимательства. Тагильчанка написала свой бизнес-план, прошла обучающие курсы и открыла студию. За год существования в студии побывало около тысячи человек. Некоторые из них теперь приходят на занятия регулярно.

«Курсы, которые я проходила в центре “Мой бизнес”, длились около двух месяцев. За это время мы встречались с коллегами, предприниматели рассказывали истории открытия собственного дела. Также лекции проводили и приглашённые спикеры, которые рассказывали о психологии покупателей и о рекламе, были преподаватели из вузов. Знания давали в комплексе, и всё это очень вдохновляло на создание своих микропредприятий», — вспоминает Олеся.

В июле этого года «Мастерская Олеси Перминовой» получила статус социального предприятия. Это значит, что бизнес женщины направлен не только на заработок, но и выполняет какие-либо социальные функции: в случае Олеси это работа с семьями и с детьми.

«Самое любимое для меня в работе — это отзывы клиентов. Как-то ко мне пришли на занятия школьники и мне их педагог сказала, что никогда не видела своих учеников такими счастливыми. Так здорово, что дети по-новому открываются в творческом процессе. У меня в работе бывают разные сомнения, но искренние отзывы — это то, что мне очень помогает», — рассказывает мастерица.

В мастерской Олеси Перминовой помимо мастер-классов по мозаике и макраме можно сделать броши с уральскими полудрагоценными камнями, расписать пряники или свалять изделие из шерсти.

В этом творческом сезоне в мастерской появится «Школа макраме с нуля», посещать которую смогут женщины и дети от семи лет. На часовом занятии ученики будут делать изделия для интерьера и аксессуары для одежды. Так, плетение панно «Интерьерный лист» займёт 2 часа, а сумочку или кашпо для цветов можно сплести за 3-4 часа.

Красиво и творчески провести время в мастерской можно не только за работой, но и за чашечкой чая. Олесе часто заказывают проведение дней рождения или корпоративов. Нередко в мастерскую приходят учителя, а затем организуют у Олеси занятия для своих учеников.

«Я благодарна своей работе. Для того, что любишь, время всегда найдётся. Конечно, мне хочется расширяться, но для этого нужна команда. Сейчас я работаю над выездными мастер-классами», — говорит предпринимательница.

Самое сложное, по мнению Олеси, — всё время выдавать контент и придумывать что-то новое для своих гостей.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.