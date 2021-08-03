Дегустация арбузов и танцы на улице. Музей наличников в Черноисточинске в эти выходные отпразднует свой первый день рождения

8 августа музею наличников в посёлке Черноисточинск исполнится год. Место, где собраны старинные деревянные наличники уральской деревни, появилось под Нижним Тагилом прошлым летом. Инициатором его открытия выступила художник-бутафор Нижнетагильского театра кукол Юлия Пиляй.

Тогда в здании старого Демидовского завода организовали музей, который сразу стал пространством для детских кукольных спектаклей и мероприятий проекта «АртРезиденция».

«8 августа на фабрике прошло первое тестовое мероприятие “Демидов-феста”и открылся музей наличников. В этом году мы решили вспомнить, как это было. У нас не будет масштабного мероприятия, а будет дружеская встреча, на которой мы хотим рассказать, что мы уже сделали в проекте “АртРезиденция” и что мы приглашаем людей присоединиться к нашей команде», — рассказывает участница команды «АртРезиденция» Елена Кирилюк.

Практически каждые выходные в музее наличников проходят экскурсии по истории домовой резьбы, проводятся лекции и спектакли детского кукольного театра.

Сейчас организаторы пространства ищут партнёров, которые смогут заняться продвижением сувенирной лавки при музее, а также организацией культурно-концертной программы и объектов общественного питания.

День рождения единственного в Свердловской области музея наличников пройдёт 8 августа с 13:00 (6+). Гости побывают на открытии керамической мастерской художницы Елены Прошко, устроят фотосессию в музее, посмотрят выставку художника Вадима Кондакова, которая открылась в рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Также организаторы обещают накормить всех гостей арбузами и устроить танцы на улице.