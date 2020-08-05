Дегтярёв назвал решение экс-губернатора Фургала снизить свою зарплату популизмом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не будет повышать себе зарплату, при этом назвал популизмом решение предыдущего главы региона Сергея Фургала снизить себе зарплату, сообщает «Дождь».

«Да, это популизм. [Зарплата у меня] такая же, как и у прежнего губернатора. Вы же видите, я пользуюсь абсолютно всем тем же. Располагаюсь в кабинете прежнего руководителя, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя. Даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом», — сказал Дегтярёв.

На вопрос, не собирается ли он повышать себе зарплату, губернатор ответил отрицательно, отметив, что ему «кажется, это неэтично». Он также прокомментировал слова Владимира Жириновского, заявившего, что если Фургал будет приговорён к лишению свободы, то на выборы губернатора 2021 года ЛДПР выдвинет Дегтярёва.

«Это председатель партии, как я буду комментировать его слова? Потом, насколько я помню, там очень много сослагательного наклонения. Вы же знаете, что такое сослагательное наклонение? Я привык всё-таки оперировать фактами, законом и чётким определениями. Пока у нас никаких выборов в Хабаровском крае нет, кроме довыборов в Заксобрание и выборов в четырёх муниципальных районах. Когда будут выборы, тогда и поговорим. Пока работаю на основании указа президента», — заключил он.

Сергей Фургал, возглавляя Хабаровский край, понизил себе зарплату с 1,4 миллиона рублей до 400 тысяч.

«Зарплату свою сократил значительно, в разы. Зарплата у меня в пределах 400 тысяч рублей в месяц. С этой зарплаты часть отдаю в благотворительный фонд. У меня оклад — 84 тысячи, он никоим образом не больше, чем у других губернаторов», — говорил он.

Напомним, после ареста и отправки в Москву губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушений, в Хабаровске начались протестные акции. С 11 июля жители города требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске, ежедневно выходя на улицы. Самые массовые акции проходят по субботам.

20 июля Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил на его место депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва. После этого местные жители стали требовать отставки нового врио региона, а также президента.

Дегтярёв изначально отказывался общаться с протестующими, а поздно вечером 26 июля вышел к людям на центральную площадь Хабаровска, когда там осталось несколько митингующих. Местные жители утверждали, что на этой встрече было много подставных лиц, которые не давали задавать вопросы самым активным протестующим и журналистам.