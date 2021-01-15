Дефицит бюджета Свердловской области за 2020 год удвоился

По итогам 2020 года дефицит бюджета Свердловской области составил 30 млрд рублей — в два раза больше, чем по итогам 2019 года, сообщается на сайте Минфина региона.

По данным ведомства, доходы в 2020 году достигли 348,2 млрд рублей, расходы составили 378,5 млрд рублей. В 2019 году дефицит бюджета был около 14,2 млрд рублей. В то же время годом ранее и доходы с расходами бюджета были меньше. Общие поступления составили 313,4 млрд, траты — 327,6 млрд рублей.

В течение 2020 года основные показатели бюджета области пересматривались, в том числе из-за необходимости финансирования мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса. Согласно опубликованным данным, дефицит бюджета в 2020 году планировался в размере 29,5 млрд рублей, но окончательная сумма оказалась на 500 млн рублей больше.

В 2021 году дефицит бюджета области запланирован в размере 40 млрд рублей.