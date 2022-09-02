Дебютный игровой фильм тагильчанина Вадима Кострова выйдет во всероссийский прокат

Этой осенью во всероссийский кинопрокат выйдет фильм тагильчанина Вадима Кострова «Лето» (16+). Это первый игровой фильм уроженца Нижнего Тагила, который ранее работал в документальном жанре.

Вадим родился и вырос в Нижнем Тагиле, сейчас живёт в Москве. Это не первая картина молодого режиссёра. Ранее он уже презентовал на российских и европейских фестивалях свои документальные работы: «Чердак-андеграунд» (18+), который рассказывает о жизни московского альтернативного арт-сообщества, «Орфей» (18+) о тагильской молодёжи и фильм о тагильской галерее «Народная» (18+), которая находилась в одном из гаражных боксов возле парка «Народный». Часто свои произведения Вадим Костров привязывает к временам года. Так, у него уже есть картина «Зима» (18+).

Новый фильм рассказывает о лете 8-летнего Вадима и о его взаимоотношениях со сводной сестрой. Вообще все работы автора очень личные. Идея снять последнюю ленту, рассказывает Вадим, появилась во время локдауна, тогда режиссёру захотелось поделиться с другими теплом.

«Меня радует, что именно этот фильм увидят именно сейчас. Надеюсь, что это как-то поддержит людей в России, потому что кино переносит в другое состояние, время лета и мира, в уже забытые воспоминания детства. Верю, что этот фильм нужен сейчас, как никогда, и кому-то он поможет почувствовать себя лучше», — рассказал молодой режиссёр «Афише МС».

По словам Кострова, начать съёмочный процесс нового фильма — хороший повод собрать друзей из Нижнего Тагила. Как и в предыдущих кинолентах Вадима, здесь присутствует документальность, есть кадры с его родственниками. Часть диалогов не была заранее прописана и срежиссирована, делится автор.

Мировая премьера фильма «Лето» состоялась на основном конкурсе международного кинофестиваля в Шеффилде, где он получил особое упоминание жюри Special Mention. В Нижнем Тагиле «Лето» выйдет в прокат с 15 сентября в кинотеатре «Красногвардеец». Также картину можно будет увидеть в кинотеатрах Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.